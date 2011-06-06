В Киеве из-за жары официально введут сиесту?

Привычная для жарких стран сиеста - длинный перерыв среди дня из-за жары - может стать нормой и в Украине: в КГГА разослали всем предприятиям рекомендации начинать рабочий день в 7:00 и уходить на перерыв в 11:00

Вновь приступать к труду предписывается аж в 17:00, а заканчивать рабочий день - в 21:00.

Как подчеркнули в КГГА, это касается больше строительных организаций и фирм, где нет кондиционеров и можно получить тепловой удар. Ведь перерыв в середине дня из-за жары позволяет людям избежать проблем со здоровьем и повысить эффективность. Но это все добровольно, мэрия лишь рекомендует.

В мэрии считают, что в первую очередь такой график работы стоит внедрить в августе, поскольку этот месяц, полагают чиновники, будет наиболее жарким. Хотя, как нам рассказали в Укргидрометцентре, эта информация ошибочна.

«Скорее всего, они сделали анализ прошлогоднего лета. Тогда август был аномально жарким, температура достигала 40 градусов. Они подумали, что в этом году так же будет. Запросы о предоставлении прогнозов они нам не присылали. Надо не в августе внедрять сиесту, а когда температура поднимается выше 35 градусов», – сообщила замначальника Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко. То, что август выбран на основе данных прошлого года, подтвердили и в пресс-службе КГГА.

В самой мэрии говорят, что сами ждут, когда им в связи с жарой подкорректируют рабочий день. «Кондиционеры-то не везде стоят. Но зато теперь нам можно приходить в коротких платьях и топиках», – сообщила одна из работниц КГГА.

Некоторые предприятия уже и без мэрии ввели сиесту. «Люди выходят на работу где-то в 7:00, потом днем - большой перерыв, а вечером - опять начинаем. В первую очередь, это касается кровельщиков, ведь человек просто физически не может работать при жаре нормально. Эффективность упадет через час», - сообщили в руководстве крупной строительной компании.

Вместе с тем в офисах считают, что сиеста - лишнее. «Мы недавно переехали в новый офис, у нас пока нет кондиционеров. Поэтому мы увеличили обеденный перерыв и сотрудникам разрешили во время него ходить купаться на пляж, благо, он недалеко. А вечером задерживаемся на час», - рассказали в рекламном агентстве.

В свою очередь директор фирмы, занимающейся подбором персонала, отмечает, что в последнее знойное лето прибегал на неделю к сиесте, но сразу же отказался. «На работу это мало было похоже. Сиеста вводится лишь на маленькой части предприятий, а все остальные работают по старому графику. Например, в 8 утра мы не могли никому дозвониться, так же как и в 8 вечера. Продуктивность упала». Правда, сотрудники перестали опаздывать - ранним утром-то пробок нет.

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