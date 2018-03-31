Холера: болезнь бедности и социализма

Поо состоянию на 7.00 сегоднешнего дня в инфекционном отделении городской больницы №4 уже подтверждено заболевание 14 лиц холерой. Течение заболевания – средней степени тяжести. Специалисты городской СЭС осуществляют комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, ведется активное выявление больных острыми кишечными инфекциями и расстройствами желудка.

Из-за острой кишечной инфекции в Азовском море запретили ловить рыбу, а в Мариуполе закрыли пляжи. На самом ли деле это холера? Какова угроза распространения этой инфекции? И как оградить себя от заражения? С этими вопросами мы обратились к медикам-специалистам.

Михаил Андрейчин, председатель Ассоциации инфекционистов Украины, профессор Тернопольского медицинского университета

ХОЛЕРА ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ПОКИДАЛА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ

Холера практически не покидала территории Украины. Так же, как и Советского союза. Советская власть утверждала, что ликвидировала холеру. Потом раскрылись архивы и оказалось, что холера была. Многократно были вспышки разных масштабов.

Обычно холерный вибрион циркулирует в природе и время от времени оказывается в водоемах. Основной путь заражения – через воду, реже – через пищевые продукты. А еще нужно учесть, что в мире с 1961 года продолжается пандемия холеры. Нужно не забывать о большой миграции людей. Это все условия для того, чтобы время от времени холера давала о себе знать.

Я не сомневаюсь в том, что в Мариуполе именно холера. Диагноз установить несложно. Кроме типичной клинической картины есть еще лабораторные методы подтверждения этого диагноза. Причем они достоверны, высокообъективны. В истории холеры это не такое редкое явление, когда заражение идет от рыбы. Тут нет ничего уникального.

Вспомним 1994-1995 годы, Юг Украины – Николаевская область и Крым – эпидемия холеры. Все началось из-за того, что ели кильку, которая косяками заплывала в Южный Буг из Черного моря.

Николаев, который стоит на берегу Южного Буга, пользуется канализацией еще царских времен. И все сточные воды не поддавались никаким формам дезинфекции и попадали в Буг. Со сточными водами попадали и органические остатки, человеческие испражнения и т.д. А рыба любит органические остатки. Так косяки этой кильки, которая поднимается вверх по Южному Бугу, концентрировались вокруг канализационных труб, которые выходили в реку из города. А в это время была вспышка холеры в Дагестане. И из Дагестана ее, очевидно, завезли в Украину.

Источником холеры всегда является человек. Где-то произошли выбросы экскрементов зараженного человека в воду. В воде их рыба потребила и заразилась. Какое количество рыбы – неизвестно. Какое количество было отловлено – неизвестно.

Если санитарная культура высока и люди подвергают термической обработке эту рыбу – никогда не заболеют холерой. Потому что прожаривание и проваривание уничтожает за считанные минуты этого микроба.

Паниковать не стоит. Если своевременно диагностировать болезнь и назначить соответствующее лечение, то практически все выздоравливают. К тому же нужно осуществить комплекс противоэпидемических мер, скажем, запретить отлавливать рыбу из водоема, подозрительного на холеру, и ее есть, подвергать еду термической обработке, усилить дезинфекцию канализационных сточных вод и т.д. Нужно обследовать всех людей - тех, кто заразился на холерой, так называемых “контактных”, нет ли среди них вибриононосителей. С этой болезнью можно бороться.

Георгий Гусаков, главный санитарный врач Мариуполя

ХОЛЕРА – ЭТО ОБЫЧНАЯ КИШЕЧНАЯ ИНФЕКЦИЯ. ОНА НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ НИКАКИХ ПРОТИВОЧУМНЫХ КОСТЮМОВ, НИКАКИХ НАРЯДОВ, МАСОК, ПРОТИВОГАЗОВ

Все, что происходит у нас в городе, мы выкладываем на сайт Министерства здравоохранения. Думаете ли вы, я подаю информацию дозировано? У нас 8 случаев заболевания.

Холера – это обычная кишечная инфекция. Она не предусматривает никаких противочумных костюмов, никаких нарядов, масок, противогазов. Она требует только соблюдения санитарных норм и правил. У нас для этого у врачей все есть.

У нас пляжи патрулирует милиция. Завтра усилим их патрули еще общественными формированиями. Устанавливаем заградительные знаки, информационные щиты. Наши санврачи ходят, предупреждают людей о том, что будут применяться штрафные санкции к тем, кто, рискуя своим и чужим здоровьем, лезет купаться.

Что касается тех, у кого обнаружили холеру. Это все отдельные люди, друг с другом не связанные. Одни ели бычков, другие – карасей, но во всех случаях присутствует рыба.

Все под контролем у Господа Бога. Но мы делаем все возможное, чтобы болезнь не распространялось и чтобы не были задействованы общие факторы передачи этой инфекции.

Борис Скачко, фитотерапевт, врач в третьем поколении

ЛЮБАЯ ТЕРМООБРАБОТКА ПРОДУКТОВ ДЛЯ ХОЛЕРНОГО ВИБРИОНА – СМЕРТЬ

Почти каждый год на Азовском море санстанция высевает возбудителя холеры. Это свидетельствует о том, что есть носитель холеры в том регионе. К тому же созданы все условия для сохранения возбудителя в окружающей среде – тепло и вода.

Эта инфекция фактически передается через воду и зараженные продукты.

Рыба, особенно вяленая, прекрасно сохраняет возбудителя холеры, причем достаточно долго. Опасна именно сырая рыба и вяленая.

Но любая термообработка продуктов для холерного вибриона – это смерть.

Как себя оградить. Во-первых: термически обрабатывать продукты перед употреблением. Если вы где-то в супермаркете приобрели кусок жареной курицы, то должны ее дома хорошо разогреть, потому что не можете точно знать, кто и которым руками ее касался.

То же касается воды. Нельзя пить воду из-под крана. Даже если санстанция там сейчас будет хлорировать воду так, что хлор будет стоять у людей не то что в носу, а в ушах.

Кроме того, стоит употреблять продукты, которые вызывают сильный сокогонный эффект. Например, раньше земские врачи перед тем, как идти в очаг холеры, съедали кусок мяса. Мясо вызывает очень сильный сокогонный эффект. Повышается кислотность желудочного сока и холерный вибрион погибает в кислоте моментально. Так же, как и при нагревании. Хороший сокогонный эффект имеет вино.

Но все равно нужно быть осторожным. Опасность есть. Она латентная. Поди узнай, сколько этой рыбы у людей на руках? Они сейчас боятся ею торговать, но могут выйти немного позже.

Опрашивала Яна Солнцева