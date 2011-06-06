Состоится презентация проекта в сфере материнства и детства

В понедельник, 6 июня, первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА примет участие в публичной презентации Национального проекта «Новая жизнь – новое качество охраны материнства и детства».

Как сообщает пресс-служба Президента, презентация состоится в Киеве в Украинском доме (ул. Крещатик, 2).

Во время презентации будут названы регионы, где в первую очередь будут построены перинатальные центры для предоставления высокоспециализированной помощи матери и ребенку, объявлены источники и объем финансирования проекта, графики его реализации.

Начало мероприятия - в 10.30.

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