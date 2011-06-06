Есть ли в Украине «порошковые» вина

По мнению экспертов винодельческой отрасли, в Украине и, в частности, в Крыму нет так называемых «порошковых» вин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заведующий кафедрой виноделия Крымского агротехнологического университета Евгений ШОЛЬЦ-КУЛИКОВ на пресс-конференции по итогам выездного заседания Центральной отраслевой дегустационной комиссии корпорации «Укрвинпром».

По его словам, заявления о наличии в Крыму «порошковых» вин – «грубые и ничем не подтвержденные».

«В Крыму нет порошковых вин. Возможно, есть в России, когда берут из Краснодарского края вино, перевозят в Сибирь, на Дальний Восток, добавляют туда 80% воды, спирта, сахара и получают вина. А в Украине этого нет, вина у нас натуральные», - подчеркнул Е. ШОЛЬЦ-КУЛИКОВ.

По мнению эксперта, слухи о продаже в Украине «порошковых» вин «запускают конкуренты, которые считают, что виноделие надо придавить ради, может быть, водки или других напитков».

Как сообщил руководитель департамента маркетинга ЗАО «Алеф-Виналь» Анатолий КОГАН, компания «Алеф-Виналь» объявила приз в 10 тысяч долларов за каждый грамм порошка для производства вина, если он существует. «Сто граммов порошка – и ты долларовый миллионер. Если есть в природе порошок – несите и делайте бизнес, господа. А так - одни разговоры, часто муссирующиеся непонятно ради чего», - подытожил А. КОГАН.