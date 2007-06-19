Около 3 тыс. человек было эвакуировано из-за пожара во время концерта Кобзона

Из-за пожара, возникшего в 20 ч. 46 мин. 18 июня в Национальном дворце искусств "Украина" во время юбилейного концерта российского певца Иосифа КОБЗОНА, из помещения было эвакуировано около 3 тыс. человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, возгорание возникло в заднем щите сцены. Огнем поврежден проекционный экран на площади 75 кв. м и осветительные приборы.

В 21 ч. 35 мин. пожар ликвидирован подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС. Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются.

Жертв и пострадавших нет.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в г. Киеве.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.