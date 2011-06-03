Маркировка «без ГМО» вводит потребителей в заблуждение

Маркировка «без ГМО» на продуктах, содержащих генетически модифицированные организмы в объеме ниже 0,9%, вводит потребителей в заблуждение.

Таково мнение эксперта по вопросам качества и безопасности продукции АПК ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (АКУБ) Александра ВЕРЖИХОВСКОГО, сообщила УНИАН пресс-служба УКАБ.

В ассоциации отметили, что на сегодня производители продуктов питания при маркировке продукции относительно наличия в ней генетически модифицированных организмов руководствуются Законом Украины «О безопасности и качестве пищевых продуктов» от 23 декабря 1997 с рядом поправок, который предусматривает обязательное нанесение надписи "с ГМО" или "без ГМО" на все продукты. При этом барьер содержания ГМО установлен на уровне 0,9%. «Добросовестное выполнение требований этого закона вызвало следующую ситуацию: даже те продукты питания, которые в принципе не могут содержать ГМО из-за отсутствия в них белковых компонентов, в первую очередь растительных (как минеральная вода), стали носить гордую надпись «без ГМО». Кроме того, закон обязал ставить маркировку «без ГМО» и на продукты, содержащие генетически модифицированные организмы, но в количествах до 0,9%. Де-факто это можно назвать информационной фальсификацией и введением в заблуждение потребителей», - говорится в сообщении.

«В странах Евросоюза надпись "без ГМО" является привилегией, которую производитель может использовать только когда действительно его продукт вообще не содержит генетически модифицированных организмов. - Почему бы нам не пойти тем же путем - оставить обязательным маркировки «содержит ГМО» или «с ГМО» при превышении их уровня свыше 0,9%, а маркировку «без ГМО» позволить производителю наносить на собственное усмотрение и под свою ответственность и только при условии их полного отсутствия в продукте. Тогда и доверия со стороны потребителя к такой отметке будет больше. Ведь в той ситуации, которая сложилась сейчас, потребители просто перестали реагировать на маркировку и доверять ей», - отметил А.ВЕРЖИХОВСКИЙ

В УКАБ напомнили, что национальным планом действий на 2011 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы "Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство", который утвержден Указом Президента Украины от 27 апреля 2011 № 504/2011, предусматривается разработка проекта закона о внесении изменений в Закон Украины "О безопасности и качестве пищевых продуктов". А.ВЕРЖИХОВСКИЙ выразил надежду, что в этом законопроекте будут расставлены все точки над «i» в вопросе маркировки продуктов с содержанием ГМО и опыт европейских стран будет Украине полезен.