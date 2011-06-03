В Киеве стартовала общенациональная кампания против насилия

Всеукраинская информационная кампания, которая призывает украинцев выступить против насилия, стартовала сегодня на Крещатике в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве Европейского Союза в Украине, отметив, что кампания финансируется ЕС и поддерживается Государственной службой Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

В ходе акции по свой Украине будут распространены 500 тыс. малиновых браслетов с лозунгом «Оставайся человеком».

В частности, как отметили в Представительстве ЕС, на протяжении лета более 300 волонтеров будут распространять браслеты по всей стране среди прохожих. Надев браслет, каждый украинец может засвидетельствовать свою поддержку идеи, которая стоит за кампанией, и продемонстрировать своим друзьям и семье недопустимость насилия.

Браслеты также можно будет бесплатно заказать на интернет-странице www.vsirivni.org. Кроме того, кампания, которая продлится до конца августа, включает в себя внешнюю и радиорекламу, распространение информационных материалов для пострадавших от насилия, мероприятия для прессы, он-лайн акции и разнообразные публичные мероприятия в более чем 15 украинских городах.

Как сказал представитель Госслужбы по делам семьи, молодежи и спорта Юрий СИЗЕНКО, комментируя украинские реалии домашнего насилия, опросы показали, что «44% украинцев сталкивались с насилием в семье лично, и около 75% жертв разных форм насилия никогда не обращались за помощью».

«В разговорах о насилии в семье часто присутствует стена молчания. Все страны сталкиваются с этой проблемой, но европейская практика показывает, что первым шагом в предупреждении насилия является широкое обсуждение. Именно поэтому ЕС делится собственным опытом с правительством Украины», - отметила координатор сектора по культурным вопросам Представительства ЕС в Украине Татьяна ШУЛЬГА на сегодняшней церемонии начала акции на Крещатике.

«Наше основное сообщение – наденьте этот браслет и станьте частью кампании. Мы хотим объединить полмиллиона людей по всей стране под лозунгом «Оставайся человеком». Присоединившись к нам, вы покажете уважение к тем, кого вы любите, и пошлете мощный сигнал о том, что существуют другие способы решения конфликтов», - сказал в свою очередь руководитель проекта ЕС «Права женщин и детей в Украине – Коммуникационный компонент» Рик ФЛИНТ.