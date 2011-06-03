В Украине стартовала кампания «Усыновляя, Вы получаете больше, чем можете дать»

В городах Киев, Харьков, Днепропетровск, Сумы и др. стартовала социальная информационная кампания «Усыновляя, Вы получаете больше, чем можете дать», призванная популяризировать усыновление и повысить информированность украинцев о возможности найти ребенка на Всеукраинском портале по усыновлению www.sirotstvy.net

Кампания была создана агентством Ogilvy & Mather Mumbai с целью актуализации проблемы усыновления детей в Индии. Для украинской аудитории ее адаптировало агентство Ogilvy & Mather Ukraine.

Дарья Касьянова, руководитель программы «Сиротству – нет!» фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»: «Эта кампания как нельзя лучше отражает суть программы фонда – мы помогаем найти не семьям детей, а детям самых лучших, самых любящих, самых «родных» родителей. Ведь во всем мире давно доказано, что лучше формой воспитания ребенка является семья. Ни один детский дом, даже самый лучший, самый комфортабельный не заменит ребенку маму и папу. Более 10 тыс. детей, которым нужна семья, размещены на портале www.sirotstvy.net

Дарья Тафинцева, заместитель директора Ogilvy & Mather в Украине: «Использованное в кампании креативное решение подчеркивает эмоциональную составляющую проблемы усыновления. Поменяв ролями родителей и детей, постеры напоминают о том, что так сильно нуждающиеся в любви и заботе дети, будучи усыновленными подарят свою нерастраченную любовь взамен».

Напоминаем, что с 2008 года фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» реализует программу «Развитие семейных форм воспитания». Семейные ценности - приоритет для фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", и фонд делает все возможное, чтобы дети из интернатных учреждений росли и воспитывались в семьях. Специально для этого был создан Всеукраинский портал по усыновлению www.sirotstvy.net

0 800 50 14 14 - горячая телефонная линия фонда по вопросам усыновления. Каждую неделю на этот номер поступает более 100 звонков со всей Украины. Со стационарных телефонов звонки бесплатные. Консультируют профессиональные специалисты – юристы, психологи, соцработники.