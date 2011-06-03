В США состоится встреча Генассамблеи ООН по СПИДу

С 8 по 10 июня этого года в Нью-Йорке состоится Встреча высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по СПИДу.

Об этом сообщила координатор Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЕЙДС) в Украине Анна ШАКАРИШВИЛИ на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, Встреча высокого уровня объединит глав 32-х стран и правительств, а также представителей гражданского общества и международных организаций из большинства стран мира для того, чтобы рассмотреть достигнутый прогресс и определить будущие направления глобального ответа на СПИД, которые будут отражены в новой Декларации, в которой будут содержаться мероприятия, определяющие будущее борьбы со СПИДом в мире.

«Это значительный, отправной момент в истории глобального ответа на эпидемию ВИЧ-инфекции, и этот отправной момент заключается в том, что в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН будет проходить заседание высокого уровня, на котором многие страны - члены ООН будут представлять свой прогресс в борьбе с инфекцией и будущие свои стратегии», - отметила А.ШАКАРИШВИЛИ.

Она подчеркнула, что Встреча высокого уровня даст беспрецедентную возможность государствам - членам ООН согласовать и принять новые обязательства по эффективному оказанию услуг в сфере ВИЧ и дать всесторонний, постоянный и самостоятельный ответ на эпидемию.

“Международное сообщество ожидает, что будет принята общая ответственность мировых лидеров, и готово поддержать постоянный и самостоятельный ответ на СПИД, включая страны со средним уровнем доходов, к которым принадлежит Украина”, - отметила А.ШАКАРИШВИЛИ.

Она подчеркнула, что новая декларация будет четкой и ориентированной на результат “дорожной картой” к общей цели мира: «ноль новых случаев инфицирования ВИЧ, ноль смертей, связанных со СПИДом, и ноль дискриминации».

Украина будет представлена на встрече делегацией во главе с председателем Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу Александром ФЕДЬКО, в состав делегации вошли представители государственных органов, общественных организаций, представители молодежи и общин.

А.ФЕДЬКО подчеркнул, что Украина имеет необходимую политическую волю и четкую стратегию противодействия СПИДу. Создан новый центральный орган исполнительной власти – Государственная служба Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям. Ежегодно увеличивается государственное финансирование необходимых мероприятий.

Вместе с тем, участники пресс-конференции отмечали, что Украина занимает второе место среди стран мира, в которых не остановлена эпидемия ВИЧ/СПИДа. Уровень заболеваемости ВИЧ в Украине среди общего населения по оценочным данным составляет 1,1%, также в Украине в 2010 году зарегистрировано около 32 тыс. новых случаев инфицирования ВИЧ и 21 тыс. случаев смерти, связанных с ВИЧ. Ежедневно, по оценочным данным, 87 людей инфицируются ВИЧ и около 50 умирает от заболеваний, вызванных ВИЧ. Случаи стигматизации и дискриминации, связанные с ВИЧ, до сих пор существуют в украинском обществе: в частности, в недавно обнародованном Отчете по результатам исследования показателя уровня стигмы людей, живущих с ВИЧ-СПИД (ЛВЖ) (в 2010 г.), половина опрошенных ЛЖВ (51%) сталкивались с проявлениями стигматизации и дискриминации со стороны окружающих из-за своего позитивного ВИЧ-статуса.

Председатель Координационного совета Всеукраинской благотворительной организации «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД» Владимир ЖОВТЯК отметил, что постоянный рост эпидемии ВИЧ и низкий уровень доступа к услугам, которые спасают жизнь, таких, как лечение и профилактика ВИЧ-инфекции в Украине, вызывает глубокую обеспокоенность у делегатов, представляющих гражданское общество, и людей, живущих с ВИЧ. Так, по его словам, из 360 тысяч больных только около 23 тысяч получают лечение.

“У Украины сейчас последний шанс остановить эпидемию. Все, что нужно сделать государству, – это эффективно сотрудничать с общественными организациями, а не мешать их деятельности, и в полной мере профинансировать Национальную программу противодействия ВИЧ/СПИДу, чтобы каждый больной мог получить лекарства”, - отметил В.ЖОВТЯК.

Он отметил, что украинские общественные организации, благодаря сотрудничеству с министерствами иностранных дел разных стран мира – за исключением украинского МИД – внесли свои предложения в Декларацию, в которых отмечается, что в Украине не достигнут успех по вопросу противодействия ВИЧ/СПИД. «Если этот пункт останется в окончательном тексте декларации, то это позволит нам в Украине мобилизовать дополнительные ресурсы на противодействие эпидемии ВИЧ/СПИДу, а также привлекать ресурсы из-за рубежа», - отметил В.ЖОВТЯК.