Ребенку необходима срочная помощь!
Спасет трансплантация печени
Александру Боднару из г. Ужгород 5 месяцев. У мальчика врожденный порок развития: билиарная атрезия. Билиарный цирроз печени. С-м портальной гипертензии. Спленомегалия.
Единственным спасением является трансплантация печени. Без нее мальчик не выживет.
На протяжении первых тяжелых месяцев жизни малыш борется за жизнь с Божьей помощью, но теперь ему нужна наша помощь, помощь людей, которые готовы вместе бороться за ЖИЗНЬ и помочь ему выйти победителем из этой страшной борьбы.
Операцию по трансплантации печени от живого родственного донора проведет в Киеве Институт хирургии и трансплантологии АМН Украины 30 июня 2011. Донором для Саши будет его мать. Родители Саши уже собрали часть средств необходимых для проведения операции, и им все еще не хватает 20 тыс. долларов.
Мы можем подарить Саше ЖИЗНЬ!
Ваша гривна - шаг навстречу победе!
Неужели 1-2-5-20 гривен это такая уж большая цена для каждого из нас, чтобы помочь крохе победить эту тяжелую болезнь?
Будем благодарны за любую помощь.
Контакты родителей Саши:
099-029-20-17 - Боднар Леся Сергеевна
050-526-54-38 - Боднар Александр Евгеньевич
Счета на которые можно перечислять средства:
В гривнах Приват Банк:
Боднар Леся Сергеевна
№ карточки: 4405 8858 1257 1229
№ счета: 26202602032136
МФО 312378
ЕГРПОУ 14360570
ИНТЕРНЕТ-счет в системе WebMoney:
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