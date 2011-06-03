Ребенку необходима срочная помощь!

Александру Боднару из г. Ужгород 5 месяцев. У мальчика врожденный порок развития: билиарная атрезия. Билиарный цирроз печени. С-м портальной гипертензии. Спленомегалия.

Единственным спасением является трансплантация печени. Без нее мальчик не выживет.

На протяжении первых тяжелых месяцев жизни малыш борется за жизнь с Божьей помощью, но теперь ему нужна наша помощь, помощь людей, которые готовы вместе бороться за ЖИЗНЬ и помочь ему выйти победителем из этой страшной борьбы.

Операцию по трансплантации печени от живого родственного донора проведет в Киеве Институт хирургии и трансплантологии АМН Украины 30 июня 2011. Донором для Саши будет его мать. Родители Саши уже собрали часть средств необходимых для проведения операции, и им все еще не хватает 20 тыс. долларов.

Мы можем подарить Саше ЖИЗНЬ!

Ваша гривна - шаг навстречу победе!

Неужели 1-2-5-20 гривен это такая уж большая цена для каждого из нас, чтобы помочь крохе победить эту тяжелую болезнь?

Будем благодарны за любую помощь.

Контакты родителей Саши:

099-029-20-17 - Боднар Леся Сергеевна

050-526-54-38 - Боднар Александр Евгеньевич

Счета на которые можно перечислять средства:

В гривнах Приват Банк:

Боднар Леся Сергеевна

№ карточки: 4405 8858 1257 1229

№ счета: 26202602032136

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ЕГРПОУ 14360570

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