Погода на выходные

Синоптики обещают на завтра незначительное понижение температуры воздуха.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, 4 июня температура ночью 12-17° тепла, днем 22-27°, в Закарпатье, Одесской области и в Крыму до 31°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма 15-20°.

Осадков не ожидается, лишь в карпатском регионе, а днем и в южной части и местами в восточных областях кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве и Киевской области в субботу переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 12-17°, днем 22-27°; в Киеве ночью 15-17°, днем 25-27°.

Сегодня, 3 июня, температура воды в Черном и Азовском морях 19-22°; в Днепре возле Киева - 22°.