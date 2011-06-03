Янукович ветировал закон об усилении ответственности за загрязнение лесов

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ применил право вето к Закону «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за загрязнение лесов».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента. (УНИАН: соответствующий закон Верховная Рада приняла 12 мая).

Основанием для такого решения главы государства стало то, что законом предусматривается установить одинаковую административную ответственность (одинаковые размеры штрафов) за правонарушение с разной степенью общественного вреда – что за повреждение леса, в частности, химическими веществами, нефтью, нефтепродуктами, вредными выбросами, отходами, что за засорение его отходами, хоть это является менее общественно опасным.

Такой подход не отвечает принципу справедливости как составляющей конституционного принципа верховенства права, которое выражается, в частности, в равном юридическом масштабе поведения и в пропорциональности юридической ответственности совершенному правонарушению, и не может быть поддержано, объясняет Президент.

Кроме того, в связи с предлагаемым законом увеличением минимального размера штрафа за административное правонарушение, предусмотренное статьей 73 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нуждаются в изменениях и другие статьи данного Кодекса, содержащие ссылку на названную статью.

Это касается статей 241, 2421, 258 Кодекса, согласно которым должностные лица соответствующих уполномоченных государственных органов имеют право взимать на месте штраф в установленном размере за правонарушение, предусмотренное статьей 73 Кодекса.