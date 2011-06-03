В самолете с военным грузом выявили таблеток на 240,5 тыс

Почти 7,5 тыс. таблеток выявили правоохранители в международном пункте пропуска „Николаев–авиа” во время проверки самолета с военным грузом „Николаев – Республика Мальта – Республика Либерия”.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

В частности, в деревянных ящиках пограничники Одесского отряда совместно с таможенниками выявили незадекларированный медицинский противомалярийный препарат "Лариам", а именно: 925 упаковок по 8 таблеток в каждой.

Медицинский препарат изъят. Составлен протокол о нарушении таможенных правил. Сумма оценки товара составила 240,5 тыс. грн., отметили в Госпогранслужбе.