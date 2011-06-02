В Украине - проблемы с доступом к медуслугам ВИЧ-инфицированных беременных

В Украине есть проблемы с доступом к медуслугам беременных с ВИЧ-инфекцией, наркозависимых и бездомных.

Об этом сегодня говорили представители общественных организаций в Киеве на пресс-конференции "Препятствия в доступе к медицинским услугам для беременных ВИЧ-позитивных, наркозависимых и бездомных женщин в Украине. Как решить проблему?"

Было отмечено, что бездомных беременных не ставят на учет в женские консультации, если нет документов, прописки, требуют оплатить медуслуги, которые сегодня достаточно дорогостоящие. Как подчеркнули участники пресс-конференции, наркозависимые женщины из-за стигмы в обществе, осуждение медиков, как правило, не обращаются в женские консультации.

Исполнительный директор Международного благотворительного фонда "Украинский фонд общественного здоровья" Галина Скипальская отметила, что для женщин улицы, употребляющих наркотики, беременность иногда становится действенным стимулом изменить свою жизнь, бросить пагубные привычки.

"В такой ситуации врач - это первый человек, кто может поддержать беременную ... От того как он отнесется к такой женщине, куда направит, зависит судьба пациентки и ее ребенка," - отметила Г. Скипальская, призвав врачей к толерантности и внимательному отношению к таким женщинам.

Общественные организации сообщили, что они обратятся с открытым письмом-обращением к министру Минздрава относительно дополнительных мер по обеспечению доступа к медицинским услугам для уязвимых групп населения.