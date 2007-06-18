Турецкие медики подтвердили факт отравления премьер-министра Киргизии

Специалисты Военно-медицинского госпиталя в Анкаре подтвердили диагноз киргизских врачей об отравлении премьер-министра Киргизии Алмаза Атамбаева "ядом неизвестного происхождения". Об этом сам глава кабинета министров республики сообщил в понедельник, отвечая на вопросы журналистов.

"В Турции у меня взяли образцы волос и некоторые анализы. И поставили тот же диагноз что и у нас", - сказал он.

Ранее на заседании парламента Атамбаев заявил, что его пытались отравить 11 мая в рабочем кабинете в Доме правительства. Атамбаев пояснил, что выпил принесенный в кабинет стакан воды, после чего ему стало плохо, и два дня он находился без сознания.

Киргизские медики предположили, что "в организм пациента попал токсин неизвестного происхождения", передает РИА "Новости".

"Специалисты провели обследование премьер-министра Киргизии 14 мая 2007 года, - сказано в документе. - В результате можно предположить следующий диагноз - острый токсический гепатит неясной этиологии, что говорит о том, что в организм мог попасть токсин неизвестного происхождения". Далее в заключении отмечается, что "дезинтоксионная терапия проводится Атамбаеву с 11 мая по настоящее время".

Атамбаев сообщил, что процесс лабораторных исследований для определения типа яда может занять "довольно много времени". Вместе с тем глава коалиционного правительства заявил, что после курса лечения за рубежом чувствует себя хорошо.

"Я готов к работе. Главное, что я выжил и надеюсь, что в будущем наши политики все-таки уйдут от таких методов сведения счетов", - сказал он. Премьер добавил, что врачи турецкого военного госпиталя также "прочитали кое-какие лекции на волнующую меня тему" и теперь контроль за качеством его пищи и питья будет усилен.

Расследованием уголовного дела об отравлении киргизского премьер-министра занимается Госкомитет нацбезопасности республики.

Лидер социал-демократической партии Киргизии, бывший сопредседатель оппозиционного движения "За реформы" Алмаз Атамбаев был назначен на пост премьера в марте этого года накануне массовых митингов оппозиции страны. Бакиев поручил Атамбаеву сформировать новое коалиционное правительство, в которое бы вошли представители оппозиции, в том числе радикальной. Однако лидеры как радикальной, так и либеральной оппозиции отказались от участия в работе кабинета, заявив, что оставляют в силе свои требования - провести досрочные президентские выборы.

По материалам newsru.