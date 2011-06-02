Завтра ожидаются грозы и град

Завтра в западных областях и в южной части Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатском регионе и в Крыму местами сильные ливни.

На остальной территории без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°, в Крыму и Карпатском регионе 23-28°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 15-20°.

В Киевской области в пятницу осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°. В Киеве температура ночью 18-20°, днем 29-31°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 18-23°; в Днепре в районе Киева 21°.