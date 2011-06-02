Как правильно выбрать детскую воду

При покупке воды, следует обратить внимание на то, что вода не должна содержать диоксид углерода, серебро. Для детей вода не должна хлорироваться, что недопустимо по существующим стандартам и нормам.

При этом следует обратить внимание на содержание йода и фтора. Большая часть жителей страны испытывают дефицит этих элементов. Этих элементов нет в питьевой воде.

К ослаблению детского организма и заболеваниям зубов приводит недостаток фтора. Родителям рекомендуется покупать воду, содержащую йод и фтор. При покупке воды следует обратить внимание на происхождение.

Вода должна быть произведена на основе обычной воды, но при этом очищена. Лучшей водой будет вода, добытая из глубокой скважины. Кроме этого, вода не должна подвергаться каким-либо химическим воздействием.

В такой воде содержатся химические вещества и минералы. Вода должна быть очищена от разных примесей. Неочищенная вода может нанести вред детскому организму, поэтому необходимо обратить особое внимание при покупке на содержание минералов.

mndg.ru