Почему уволился главный санврач Украины?

Сергей РЫЖЕНКО мог уволиться с должности главного государственного санитарного врача из-за конфликта с начальником Киевской городской санэпидемстанции Анатолием ПОНОМАРЕНКО.

Об этом пишет газета "Коммерсант-Украина (№87 от 2 июня) со ссылкой на свои источники в Министерстве здравоохранения.

"Конфликтовали они с момента назначения РЫЖЕНКО. РЫЖЕНКО по специальности дерматовенеролог, а ПОНОМАРЕНКО – дипломированный санитарный врач. В некоторых вопросах он считал себя более компетентным", – сказал собеседник издания.

А.ПОНОМАРЕНКО подтвердил, что конфликт с С.РЫЖЕНКО у него действительно был. "Я сейчас на больничном и впервые слышу об отставке РЫЖЕНКО. Но если мне предложат занять это место, я соглашусь. Ведь я посвятил санитарно-эпидемиологической работе тридцать лет", - добавил он.

В свою очередь С.РЫЖЕНКО сказал «Коммерсанту», что у него не было противостояния с А.ПОНОМАРЕНКО: "Я человек дружелюбный и ни с кем не конфликтовал. То, что я написал заявление об отставке, еще не значит, что его подпишут. Нам есть чем похвастаться – мы локализовали очаг возникновения холеры (в Мариуполе – УНИАН), и это заболевание дальше не распространяется".

Как сообщал УНИАН, 1 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сообщил, о том, что министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО предложил кандидатуру нового главного государственного санитарного врача.