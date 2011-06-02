Украинские мужчины массово теряют силу

«Все чаще среди молодых мужчин я наблюдаю таких, которые забросили свое тело. Офисная работа и интеллектуальный труд высокому либидо не способствуют. В своей врачебной практике приходится иметь дело с 30-40-летними мужчинами, которые уже переживают гормональный спад и фактически превращаются в женщин. Тело у таких мужчин дряблое, сил мало, ярко выражены молочные железы», - сказал мануальный терапевт и психолог одной из крымских медицинских клиник Владимир Ленчиков.

По его словам, еще одна сопряженная с этим проблема - в паре теряется сексуальный интерес, пишет интернет-издание События.

«По моим наблюдениям, современным парам все сложнее сохранять в отношениях эротизм. 2-3 года и они становятся интересны друг другу гораздо меньше, вплоть до почти полной потери связи», - добавил Ленчиков.

focus.ua