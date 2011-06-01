В Киеве проходит турнир по футболу «Seni Cup 2011»

В Киеве проходит VII международный турнир по футболу для людей с особенными потребностями «Seni Cup 2011».

Как передает корреспондет УНИАН, в Украине футбольный турнир уже семь лет проводит Компания «Белла-Трейд», официальный импортер продукции TM Seni, основным партнером турнира уже несколько лет подряд становится Благотворительный Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины».

Основная цель турнира - помочь людям с ограниченными умственными и физическими возможностями адаптироваться в общественной среде и стать полноценными участниками общества, а также популяризация среди таких молодых людей спортивных соревнований. В этом году в турнире принимают участие 12 команд из психоневрологических интернатов со всей Украины.

На пресс-конференции посвященной открытию турнира, директор ООО «Белла-Трейд» Цезари БИЯК, заявил, что с каждым годом «Seni Cup» в Украине набирает все больших масштабов. «В первом турнире принимали участие команды только Киевской области. Сегодня мы уже принимаем 12 команд из разных областей Украины. Целью этого турнира есть не только популяризация спорта среди лиц с ограниченными возможностями, но и создание праздника для воспитанников домов-интернатов. На протяжении двух дней у участников турнира будет возможность общаться друг с другом, приобрести новых друзей и получить подарки от организаторов и партнеров турнира,» - отметил Ц.БИЯК.

По его словам, команда, которая займет первое место на украинском турнире, поедет на финал (5-7 июля) в Польшу, где встретятся команды-победители из других стран: Чехии, Словакии, Литвы, Латвии, России, Польши и Германии.

По мнению Ц.БИЯКА, каждый участник турнира «уже является победителем». «Seni Cup» - это здоровая реализация спортивных возможностей, чувство равенства дружеских отношений и отличное развлечение для всех его участников. «Seni Cup» помогает молодежи с ограниченными возможностями максимально развить свои физические возможности и в дальнейшем наиболее реализовать себя в обществе, привить любовь к спорту и здоровому образу жизни,» - сказал Ц.БИЯК, поблагодарив всех партнеров за поддержку этого футбольного проекта.

Руководитель проектов и программ Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Виктория МЫКОЛАЮК отметила, что для фонда в рамках адресной помощи очень важно поддерживать такие социальные инициативы. «Мы рады принимать участие в этом проекте, цель которого поддержать людей с особенными потребностями, их физическое развитие и интеграцию в общество. Мы благодарим компанию «Белла-Трейд», которая организовала этот турнир. Фонд поддерживает его уже четвертый год. Надеемся, что и в последующие года мы тоже будем с вами,» - сказала В.МЫКОЛАЮК.

Она также подчеркнула, что наряду с системными проектами фонда направленными на развитие семейных форм воспитания, улучшение медицинской сферы Украины «для фонда очень важно поддерживать такие спортивные и социальные инициативы. «Нашим партнером является футбольный клуб «Шахтер», который всегда поддерживает, тех, кто любит спорт и футбол. В этом году «Шахтер» традиционно передал призы всем командам и победителям, а также передал именные призы – лучшему игроку, нападающему и вратарю,» - отметила В.МЫКОЛАЮК.

СПРАВКА УНИАН. Футбольный турнир «Seni Cup» стартовал 18 лет назад в Польше. Сегодня его проводят в Украине, России, Венгрии, Чехии, Словакии, Германии, Латвии, Литве, Беларуси. Турнир «Seni Cup» проводится по всем правилам FIFA с профессиональной судейской оценкой матчей и является отличной возможностью для участия в спортивных играх людей с особенными потребностями и стимулирования физического развития у молодых людей, проживающих в психоневрологических интернатах.

