Азаров отметил первоочередность финансирования интернатов

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отмечает первоочередность для правительства финансирования школ и интернатов.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время посещения Трипольской специальной общеобразовательной школы-интерната.

«Конечно, все мы родом из детства. Я вспоминаю сейчас свое далекое детство. Оно было очень счастливым, радостным. Я даже не вспоминаю ни одной такой минуты, когда бы мне пришлось о чем-то сожалеть. Конечно, хочется, чтобы и наши сегодняшние дети, внуки и у некоторых даже правнуки, росли счастливыми, здоровыми», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, важно, чтобы дети имели возможность свободно выбирать свой жизненный путь.

«В первую очередь, государство должно выделять ресурсы туда, где у детей не сложилась семья, и заменить это вниманием государства», - отметил глава правительства.