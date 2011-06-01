Пляжи Мариуполя откроют после устранения источника холеры

Пляжи Мариуполя будут открыты после изучения и устранения источника холеры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Николай АЗАРОВ сказал сегодня на брифинге после посещения Трипольской специализированной общеобразовательной школы-интерната (Киевская область).

«Сегодня мы обсуждали этот вопрос (на заседании Кабинета министров – УНИАН). Будет установлен порядок, при котором будут регулярно отбираться пробы воды. Прежде всего, будет найден источник загрязнения. И по мере того, как проблема будет решена, пляжи будут открываться», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он назвал недопустимым, что население, в частности, дети не имеют возможности в жару посетить пляж.

По словам Н.АЗАРОВА, запретительный режим в связи с обнаружением холеры, который является неминуемым в данном случае, все же должен быть минимизирован.

«Я сегодня подчеркнул и обратил внимание всех руководителей обладминистраций и наших министерств на то, чтобы была проверена прежде всего санитарная обстановка в местах отдыха детей и были приняты все меры. Чтобы все у нас было нормально и чтобы этот год прошел без особых ЧП», - подчеркнул премьер-министр.