Использование Wi-Fi, WiMAX и сетей 3G нужно ограничить

Отечественные специалисты поддерживают рекомендации ПАСЕ относительно ограничения использования беспроводного интернета Wi-Fi, WiMAX и сетей 3G в школах и общественных местах.

Как передает корреспондент УНИАН, о соответствующей позиции заявил сегодня директор Института экологии человека Михаил КУРИК на пресс-конференции в Киеве.

“Наши исследования многолетние показали, что вода - самый чувствительный, суперчувствительный индикатор любых по величине, по частоте внешних физических воздействий. Это внутриклеточная вода, вода, которая присутствует в слюне, слезе, крови. Все жидкости в человеческом организме – это все естественно упорядоченные структуры. Как только есть какие-то внешние факторы негативные – крик, шум, электромагнитные поля и тому подобное, моментально структура жидкости чувствует это влияние”, - объяснил специалист.

По его словам, такие изменения в организме чувствуются не сразу, а со временем, поскольку это “очень тонкие вещи”.

“Работая в комнате, которая насыщенна всякой электронной аппаратурой, которая в том числе обеспечивает Интернет, через полчаса - час вы чувствуете изменения – нервозность. И к концу дня уже чувствуете неопределенные симптомы, вроде усталости. И все это, в конце концов, приводит к тому, что суммарная энергетика организма падает”, - отметил М.КУРИК.

Ежедневное пребывание в таких условиях человека приводит к обострению существующих заболеваний и, прежде всего, страдает сердечно-сосудистая система, констатировал специалист.

“У каждого человека есть те или иные нарушения в организме, и если где-то что-то не так, то там, где тонкие места есть, то и страдает больше”, - объяснил он.

“И я, и ПАСЕ рекомендуем не вводить эти вещи - Wi-Fi, 3G - в систему дошкольных заведений, школ. И вообще детей ограничить в использовании таких технических внедрений. И хочу сказать больше, что Европейский Союз настроен таким образом, чтобы не принимать участия в глобальном эксперименте по влиянию техногенных электромагнитных полей на человеческий организм”, - заявил М.КУРИК.

По его словам, такая насыщенная электронной техникой атмосфера особенно опасна для детей, потому что нарушаются их основные условия существования, которые обеспечивают нормальное здоровое развитие: “Детский организм очень много содержит воды. Организм, который развивается, мозг не совсем сформирован... И на этом этапе, это везде на Западе говорят, что детей нужно абсолютно изолировать от этих влияний, в том числе Wi-Fi, WiMAX, сетей 3G”.

В то же время М.КУРИК не считает очень критическим пользование мобильными телефонами, которые несут негативное влияние на организм, лишь когда включены на разговор. М.КУРИК советует лишь ограничивать время разговоров, и желательно выключать, и даже выносить на ночь мобильные из комнаты, где спит ребенок или взрослый человек.