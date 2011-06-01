Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» поздравляет с Днем защиты детей

Дорогие дети!

Ваше время - это прекрасная пора надежд на прекрасную жизнь и осуществления желаний. Каждый ребенок имеет право на достойную, защищенную, счастливую жизнь. Вы - наша надежда! Ведь именно в детях мы хотим видеть осуществление своих мечтаний и стремлений. Хотим, чтобы вы росли здоровыми и радостными, прославляли свои семьи и свою страну.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов в учебе, семейного тепла интересного и содержательного досуга во время летних каникул. Пусть ваши лица всегда сияют радостью и счастьем. Хорошей судьбы, добра, терпения, вдохновения, осуществления всех ваших заветных желаний!

Уважаемые родители!

Дети - самое ценное сокровище, и задача взрослых - воспитать подрастающее поколение умным, порядочным, добрым, со щедрой и гармоничной душой, уверенными в себе. Но самое главное - научить их жить!

Мы должны усилить престиж крепкой семьи. Своим примером показывать детям, что семья - это главная опора в жизни каждого человека. Это место, в котором сходятся все жизненные дороги. Поэтому строить крепкую семью - это не только наше право, это наша обязанность перед детьми, перед грядущими поколениями. А право каждого ребенка - жить и воспитываться в семье.

Мы благодарны каждой семье, которая усыновила ребенка, каждой семье, которая взяла ребенка на воспитание, каждому из опекунов, приемным родителям и родителям-воспитателям, которые подарили частицу сердца и любви таким детям, подарили им семью и дом.

Желаем Вам крепкого здоровья, родительской мудрости, уверенности в завтрашнем дне, упорной и воодушевленной труда на благо ваших детей!

Уважаемые коллеги!

В этот день мы благодарим всех, кто избрал своим профессиональным долгом защиту прав ребенка, кто не просто выполняет эту обязанность, а служит детям.

У малышей должно быть только счастливое детство, и за это должны отвечать мы, взрослые, поэтому забота о детях, защита их прав и интересов является главным нашим заданием.

Слова искренней благодарности выражаем вам за ваш неутомимый труд, за ваше мужество, терпение, за то, что вы приобщаетесь к судьбе каждого ребенка. Все мы должны работать на то, чтобы помочьребенку-сироте найти семью, одаренному ребенку - развить талант, а ребенку с особыми потребностями - преодолеть изоляцию.

Искренне надеемся, что наши шаги по программе «Сиротству - нет!» - создание и поддержка детских домов семейного типа, Всеукраинский портал по усыновлению www.sirotstvy.net, пилотный проект по реформированию интернатной системы в Днепропетровской области - принесут ощутимые результаты. Мы благодарны и приветствуем всех, кто разделяет наши ценности и работает вместе с нами над устройством детей в семье: ВОО «Магнолия», Государственный департамент по усыновлению и защите прав детей, ФК «Шахтер», службы по делам детей, СМИ, ЗАО «Авлита» и многим другим.

Все дети - наши дети!

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины»