Права детей на семью в Украине не защищены

Сегодня, в Международный день защиты детей, в Киеве в состоялась пресс-конференция на тему «Защита прав ребенка сквозь призму админреформы», сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» .

Участники конференции – директор фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Анатолий Заболотный и сопредседатель Всеукраинской общественной организации «Служба защиты детей», экс-заместитель Министра по делам семьи, молодежи и спорта Людмила Волынец – обсудили вопросы отсутствия в Украине структуры, которая занималась бы защитой прав

ребенка.

Анатолий Заболотный, директор фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»: «В Украине крайне необходимо создать Институт уполномоченного по правам детей, который занимался бы всеми проблемами, связанными с реализацией прав ребенка, в частности, права расти и воспитываться в семье. Такое право должно стать приоритетом для всех ответственных структур. В Украине около 100 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. При этом огромное количество украинских семей ищут детей для усыновления. Но на сегодняшний день система выстроена таким образом, что этим детям

очень сложно попасть в семью».

Людмила Волынец, сопредседатель Всеукраинской общественной организации «Служба защиты детей», экс-заместитель Министра по делам семьи, молодежи и спорта: «Одно министерство не может обеспечить право ребенка на семью. Ситуация в стране такова, что общая проблематика прав ребенка находится в ведении министерства, которое обеспечивает предоставление только одного права – на образование. Мы фактически вернулись в 1994 год, когда вопросами защиты прав детей занималось только Министерство науки, и тогда Комитет по правам ребенка ООН, как и сейчас, критиковал Украину. Права ребенка должны быть в компетенции министерства соцполитики. Но на сегодняшний день нет ни одного соответствующего акта».

Напоминаем, что с 2008 года фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» реализует программу «Развитие семейных форм воспитания». Семейные ценности - приоритет для фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", и фонд делает все возможное, чтобы дети из интернатных учреждений росли и воспитывались в семьях. Специально для этого был создан Всеукраинский портал по усыновлению www.sirotstvy.net . За время существования портала, с декабря 2009 года, 1836 детей обрели новых родителей. Фонд создал четыре детских дома семейного типа в Донецкой области, в каждом из них уже воспитывается более пяти детей. Фонд поддерживает всеукраинскую кампанию «Цій дитині потрібна родина». Проект реализуется в партнерстве с общественной организацией «Магнолия» и украинскими телеканалами.

0 800 50 14 14 - горячая телефонная линия фонда по вопросам усыновления. Каждую неделю на этот номер поступает более 100 звонков со всей Украины. Со стационарных телефонов звонки бесплатные. Консультируют профессиональные специалисты – юристы, психологи, соцработники.



