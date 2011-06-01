Достаточно ли внимания незащищенным детям в Украине?



В первый день лета многие страны мира отмечают Международный день детей. В Украине и России этот праздник называется немного по-другому – Днем защиты детей, но от этого его суть не меняется: в этот день в нашей стране принято вспоминать о детях, прежде всего об обездоленных малышах: сиротах, детях, лишенных родительской опеки, и детях-инвалидах.

Многие организации, общественные деятели, политики, бизнесмены и даже звезды шоу-бизнеса в этот день совершают показательные походы в детдомы, чтобы таким образом показать, как они заботятся о детях. Часто это делается перед объективами телекамер и сюжеты о невиданной щедрости и доброте «благотворителей» выходят в новостях местного или национального телевидения. В этом не было бы ничего порицательного, если бы это не делалось только раз в год. Зачастую такие походы большинства «благотворителей» проходят именно раз в год, 1 июня, – когда все внимание общественности приковано к детям, которые наиболее нуждаются в защите.

На самом деле организаций и людей, которые регулярно, а не раз в год, с целью показухи, занимаются благотворительностью и помогают обездоленным детям, не так много, как этого хотелось бы. Но они, к счастью, есть.

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» уделяет немаловажную роль помощи нуждающимся детям. В частности, с помощью проекта фонда – Интернет-портала «Сиротству – нет!» - за время его существования своих новых мам и пап нашли 1826 детей. Это притом, что ежегодно украинцы усыновляют всего около 2 тысяч детей.

«На наш взгляд, государство недостаточно уделяет внимания незащищенным детям. И проблема не столько в финансировании, в оказании материальной помощи детям-сиротам и лишенным родительской опеки, детям с особенными потребностями, а сколько в отсутствии государственной политики и приоритетов в сфере защиты интересов детей. В любой работе, направленной на защиту детей, мы в идеале должны стремиться к простой истине – это баланс интересов самого ребёнка и тех лиц, которые представляют его интересы. Но часто достигнуть такого баланса сложно. При этом государство уделяет больше внимание следствию, а причины остаются не замеченными, что только усугубляет ситуацию. Т.е., государство оплачивает пребывание ребенка в детском доме, достаточно дорогое, выплачивает социальные пособия детям-сиротам, но никак не поддерживает семью, оказавшуюся в сложных жизненных обстоятельствах», - говорит Дарья Касьянова, руководитель проектов фонда Рината Ахметова «Развитие Украины».

По ее словам, тема помощи детям очень популярна среди общественных организаций и многие организации реализуют полезные проекты. «Однако нет координации между такими организациями, работа носит стихийный характер, нет системности», - говорит госпожа Касьянова.

Простых людей, которые готовы помочь детям, в Украине также хватает. Нередки случаи, когда именно с помощью неравнодушных людей удается собрать необходимую на операцию ребенку сумму и тем самым спасти его жизнь. Также находятся люди, которые соглашаются усыновить или взять под опеку ребенка, хотя, согласно официальной статистике, количество таких людей невелико и в последнее время снижается.

В целом в Украине около 100 тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Из них, согласно данным официального сайта правительства, лишь 9 тысяч (менее 10% от общего количества) воспитываются в приемных семьях или детских домах семейного типа. Эта цифра ничтожно мала, и в последние пару лет желающих усыновить ребенка становится все меньше. По мнению экс-министра молодежи и спорта Юрия Павленко, Украина рискует возвратиться к ситуации 6-летней давности, когда сирот чаще усыновляли иностранцы, чем украинцы.

Намного больше в Украине детей, взятых под опеку или попечительство – таких насчитывается более 62 тысяч. Это объясняется тем, что, в отличие от приемных родителей, попечители получают от государства сравнительно немалую материальную помощь. Поэтому нередко люди становятся попечителями сразу нескольких детей.

«Если бы каждая семья взяла бы ребенка, воспитала, приложила бы к нему немного души, то не было бы у нас в стране столько сирот», - говорит Наталья, которая вместе с мужем усыновила сначала мальчика-инвалида, а спустя несколько лет семья взяла под опеку двух девочек. Женщина признается, что причиной того, что девочек они не усыновили, а взяли под опеку, является именно возможность получать материальную помощь. Сейчас на воспитание двух детей, опекунами которых они являются, они получают от государства около 4 тысяч гривен каждый месяц. Без этого, говорит женщина, они бы просто не выжили. «Мы бы и больше взяли детей, но просто физически не можем из-за проблем со здоровьем», - делится Наталья.

Но не только обездоленные дети имеют право рассчитывать на помощь государства. В Украине действует широкая законодательная база, посвященная охране детей и материнства. Но, несмотря на существование таковой, большинство проблем только усугубляется. Одна из самых важных таких проблем – это здоровье детей. Около 43% детей школьного возраста в Украине имеют хронические заболевания, что вдвое больше, чем 15 лет назад. А ведь эти дети – будущее страны и будущее нации... Можно много говорить о причинах, почему ситуация сложилась именно так. Ярко демонстрирует степень заботы нашего государства о детях и их здоровье следующий факт. Так, премьер-министр Николай Азаров сообщил, что сумма, которая пойдет из бюджета на оздоровление 2,5 млн детей в этом году, составляет 180 млн. грн. Но если разделить эту сумму на количество детей, то на каждого ребенка, которому государство планирует устроить отдых, пойдет целых 72 гривны! Для сравнения: народный депутат Верховной Рады перед отпуском получает на руки 38 тысяч отпускных. Таким образом, отпуск 450 народных избранников обходится стране в 17 миллионов. Это не учитывая десятков миллионов, которые ежегодно выделяются на депутатские санатории…

Этот мир не без добрых людей, и находятся небезразличные люди и организации, готовые прийти на помощь нуждающимся. Хочется верить, что таких с каждым днем будет становиться все больше, а обездоленных детей – все меньше. И даже если у вас нет возможности материально помочь нуждающемуся ребенку, то можно просто прийти в детдом и на часик подарить свое любящее сердце, добрые слова и ласковые руки ребеночку, которому этого так не хватает, который лишен материнской любви и тепла. И делать это желательно не только 1 июня!

Максим Сидоржевский

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