Янукович обещает детям счастливое детство

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает сделать все возможное, чтобы украинские дети росли в мирной и богатой стране.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом идет речь в поздравлении Президента по случаю Дня защиты детей, который отмечается сегодня.

«Ребенок в семье является продолжением рода, а в государстве - залогом дальнейшего существования народа. Именно поэтому забота о подрастающем поколении, его будущем должно быть общей обязанностью родителей, общества и государства», - отметил В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что «наша повседневная цель - вырастить детей физически здоровыми, духовно богатыми, подготовленными к самостоятельной жизни, настоящими патриотами своей страны».

Президент выразил надежду, что в этот день каждый взрослый задумается о личной ответственности как перед своими детьми, так и перед теми, кому нужно особое внимание и забота и кого судьба обделила отцовским теплом и материнской лаской.

«Как глава государства обещаю сделать все возможное, чтобы украинские дети росли в мирной и богатой стране», - заверил В.ЯНУКОВИЧ и пожелал всем детям и взрослым крепкого здоровья, добра, радости, осуществления мечты и замыслов.