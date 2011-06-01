Министр подал кандидатуру нового главного санврача

Министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО предложил Президенту Украины кандидатуру нового главного государственного санитарного врача.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на расширенном заседании Кабинета министров сообщил глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как заметил В.ЯНУКОВИЧ, Министерство здравоохранения и санитарная служба должны приобщиться к программам контроля качества воды в Украине.

Как известно, на сегодняшний день должность главного государственного санитарного врача Украины занимает Сергей РЫЖЕНКО.