Нужно ли «карнавальное» детство детям-сиротам?

Сегодня - первое июня. Для многих это просто первое июня. Потому что это первый день лета. Для других - это день, когда о них нещадно вспоминают, и начинается карнавал заботы. До изнеможения. Как и год назад и десять, их ведут всюду и везде, катают на лошадках, кормят мороженным, тащат в кино, музей. Опекают. Доставая заботу из пыльных сундуков. И дети и з интернатов знают об этом, и живут этим днем, не ожидая иного.

А они, понимая, что кроме Такого участия не могут получить что-то другое, идут туда, куда их ведут заботливые, но одноразовые руки. Уже через день о них снова забудут, их отвезут поправлять здоровье на море или детский лагерь, чтобы они сохранились до новых праздников. Они часть этого действа, их надо беречь, чтобы было о ком заботиться. Это уже исторический момент, вечное колесо. В особый день, особым детям, особую заботу. И никак нельзя пропустить это действо, потому что – кто, если не я. Мир будто просыпается от того, что надо в один день отдать все то, что накопилось за весь год. Одарить, затискать. Но чаще бывает так, что они одетые в нарядные костюмы стоят стайкой у входа в музыкальный зал, и ждут, когда их позовут показать то, чему они научились. Спеть под караоке песенку, станцевать танец, повторяемый на всех праздниках, и вот прошли уже новый год, восьмое марта, день победы, но пришел главный детский праздник, и нужно опять надевать костюмы, чтобы радовать заботливых взрослых. А скоро будет день взятия Бастилии, тоже надо не пропустить. Сидящие в зале добрые люди по умолчанию воспринимают праздник детства как должное, и как в зоопарке отвечают детям подарками. Говорят долгие и длинные речи, клянутся в дружбе и обещают, что все у этих детей будет хорошо. Потом. Не сейчас, вчера, не завтра - потом.

А между тем. Я не знаю детей, лишенных родителей, которые не хотели бы променять все эти дары и карнавалы на семью. Они как Буратино, хотели бы хотя бы одним глазком заглянуть на настоящую радость, увидеть настоящее отношение. Прижаться к добрым и теплым заботливым рукам мамы. Посидеть на коленках у отца. Не готовя в ответ за эту заботу танцев и стихов. Просто потому, что это совсем иная жизнь и иное отношение. Многие дети, выросшие в неродных стенах, даже и не догадываются, что есть совсем иной мир, иное отношение, иная забота. Они бы и рады, но не знают, что бывает и иная радость и участие. Ведь живя за витриною, в пыльном государственном сундуке, они достаются из него на потребу публике, как дети в трудной жизненной ситуации, о которых нужно заботиться пуще других детей. Но заботиться так, чтобы это можно было делать всегда. И когда жар заботы остывает, отправлять их вглубь этих сундуков и стен, потому что так и проще и спокойнее. Ведь для того, чтобы они обрели семью, необходимо признать, что вся эта система совсем не та, которая необходима для воспитания личности, которая давала бы жизненные ориентиры и ценности. А пока что в них искусственно выращиваются универсальные знания, но пригодные для проживания только там, где их дергают за нитки.

Детство - это, пожалуй, самое святое и светлое время жизни. Когда в человеке зарождается личность. Он получает знания, которые он черпает из разнообразного и удивительного мира, мира семьи, родственников, приятельства, образования и так далее. И когда личность попадает в стесняющую обстановку, где вместо настоящего детства вдруг ему дарят плазменный телевизор или иные подарки только потому, что не могут подарить детство и семью, то такой человек вырастает с большим провалом файловой памяти, из-за отсутствия которой он не может созидать свое будущее. Не имея файловой подкачки из счастливого прошлого. Как нам всем сделать так, чтобы маленькие человечки не жили в пыльном сундуке Карабаса-Барабаса, не томились там ожиданием очередного карнавала, только потому, что есть те, кто хочет быть его зрителем. Надо делать все, чтобы зритель, из зрителя стал постоянным другом, попечителем этих детей. Чтобы сцена, на которой когда то плясали Пьеро и Мальвина, не дождалась своих питомцев. Потому что тот же зритель, поняв, чем и как живут дети сундука, забрал их в свою семью. Иногда, а может и навсегда. И спешили не на праздник, а к детям, показать истинную заботу и любовь. Зову вас к сему.

Александр Гезалов,

публицист, Россия

СПРАВКА: АЛЕКСАНДР ГЕЗАЛОВ — общественный деятель, публицист, выпускник детского дома. Родился в 1968 году. В 1999 году создал общественную организацию «Равновесие», которая по сей день оказывает помощь детям-сиротам, бездомным, осужденным, многодетным. Среди последних проектов Александра Гезалова в рамках студии социального проектирования «2ГА» — проведение тренингов и семинаров по социальной работе в регионах России, издание образовательных адаптационных комиксов для детей-сирот, детский адаптационный лагерь «Желтая подводная лодка», издание методической литературы по острым социальным проблемам. В 2002 году вышла в свет книга Александра Гезалова «CОЛЕНОЕ ДЕТСТВО», в котором он рассказывает о своей жизни в детском доме. За общественную работу награжден указом президента Российской Федерации Д. А. Медведева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Женат, воспитывает троих детей.