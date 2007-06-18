Черновецкий подарил городской службе скорой медицинской помощи 26 «Фордов»
«Из-за низкой оплаты труда немало врачей и медсестер готовы работать малярами. Я надеюсь за счет увеличения зарплаты (для многих вдвое!) привлекать лучших высококвалифицированных специалистов, пусть даже из других городов»...
Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ передал городской службе скорой медицинской помощи ключи от 26 новых машин марки «Форд».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, «к сожалению, прежняя власть не предусмотрела в городском бюджете на 2005 и 2006 год ни одной копейки на закупку автомобилей скорой медицинской помощи». «Машины марки «Форд» – недорогие и очень надежные, поэтому успешно используются и в Соединенных Штатах, и в Европе. Их даже невозможно сравнить с «Газелями» и «Фениксом» (черкасского производства), которые закупались раньше. В народе эти автомобили окрестили «хлебовозками», потому что должным образом довезти в них больного до больницы было очень сложно. Те же машины, которые мы сегодня дарим киевлянам, оснащены всем необходимым оборудованием, причем некоторое более высококачественное, чем в частных клиниках. Переезжать в них будет значительно более комфортно и безопаснее», - отметил мэр.
Он также отметил, что на днях намерен установить муниципальную надбавку к должностному окладу всех работников медицинской отрасли.
«Из-за низкой оплаты труда немало врачей и медсестер готовы работать малярами. Я надеюсь за счет увеличения зарплаты (для многих вдвое!) привлекать лучших высококвалифицированных специалистов, пусть даже из других городов», – сказал городской председатель.
По информации главного врача Киевской городской станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф Анатолия ВЕРШИГОРЫ, в этом году также закупается новое медицинское и технологическое оборудование на сумму 83,7 млн. грн.: эндоскопическое, родовспомогательное, УЗИ, лабораторное, стерилизационное.
Как сообщила начальник Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения Людмила КАЧУРОВА, в 2006 г. по отрасли „Охрана здоровья” было запланировано и использовано 1148,3 млн. грн., а на 2007 год предусмотрено 1516,7 млн. грн., в том числе на заработную плату, медикаменты, питание, хозяйственную деятельность и улучшение материально-технической базы.