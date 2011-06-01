В связи с холерой запретили вылов рыбы в Азовском море

В связи с зарегистрированными в Мариуполе случаями заболевания холерой Государственная экологическая инспекция Азовского моря приказала всем рыбохозяйственным предприятиям и Научно-исследовательским институтам в регионе временно прекратить вылов рыбы на территории Таганрогского и Белосарайского заливов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Невыполнение распоряжения влечет за собой ответственность, установленную действующим законодательством Украины, подчеркивается в сообщении.

О возобновлении вылова водных живых ресурсов будет сообщено дополнительно, после улучшения эпидемической ситуации в данном районе, добавили в Минприроды.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в Мариуполе Донецкой области были госпитализированы 4 человека, заболевшие холерой. По предварительным данным, источником заражения людей стала выловленная местными рыбаками рыба (бычки) и морская вода.

Министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО заверил, что ситуация со вспышкой в Мариуполе холеры под контролем.