Только 37% сирот и детей, лишенных родителей, находятся на учете

В Кировоградской области на учете по усыновлению находится 1305 детей, что составляет 37% общего количества детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила начальник службы по делам детей Кировоградской ОГА Вера СУХОПАРОВА.

По ее словам, на протяжении января-апреля 2011 года в области был усыновлен 31 ребенок, из них 18 - украинскими семьями, 13 – иностранцами.

На сегодняшний день в семьях опекунов и попечителей Кировоградской области воспитываются 2033 ребенка, в приемных семьях и детских домах семейного типа – 512 детей.

В.СУХОПАРОВА отметила, что в области распространенной формой для детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, являются приемные семьи и детские дома семейного типа.

«По состоянию на 30 мая на территории области функционирует 26 детских домов семейного типа и 192 приемные семьи, в которых воспитывается 512 детей», – сообщила начальник службы по делам детей ОГА.