Львовские правоохранители обнаружили подпольную нарколабораторию

Сотрудники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Украины во Львовской области во время проведения оперативно-поисковых мероприятий обнаружили на территории дачного дома, расположенного в 3-ом Топольном переулке города Львова, подпольную нарколабораторию.

Как проинформировал УНИАН источник в ГУ МВД Украины во Львовской области, в помещении дачного дома, где никто не проживал, правоохранители обнаружили и изъяли специальную лабораторную посуду, которая имеет химико-технологическое назначение. Согласно выводам экспертов, изъятая посуда содержит наслоение наркотического вещества и использовалась для синтеза наркотических веществ.

По данному факту проводится расследование, правоохранители устанавливают “владельцев” нарколаборатории.