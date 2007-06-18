Столичные власти утвердили распределение средств на закупку медпрепаратов

В Киевской городской государственной администрации утверждено распределение 42,2 млн. грн. бюджетных средств на реализацию мероприятий городской Межотраслевой комплексной программы «Здоровье киевлян» на 2007 г.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение подписал мэр города Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ

В соответствии с документом, больше всего средств выделено на Программы «Сахарный диабет» – 14,6 млн. грн. и «Гемодиализ» – 10 млн. грн. Кроме того, на программу «Кардиология» предусмотрено 3,1 млн. грн; 2,3 млн. грн выделены Киевскому центру крови на приобретение необходимых для его работы препаратов. Средства в сумме 1,5 млн. грн. выделены Киевскому центру трансплантации костного мозга на Программу трансплантации костного мозга, свыше 1,1 млн. грн. – для Киевской городской онкологической больницы на Программу «Онкология».

Остальные средства распределены между программами: “Иммунопрофилактика" (670 тыс. грн.); борьбы со СПИДом (700 тыс. грн.) и туберкулезом (329 тыс. грн.); «Репродуктивное здоровье населения» (700 тыс. грн.) и другими.