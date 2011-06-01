ВР приняла закон относительно сведений о доноре

Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменения в статью 290 Гражданского кодекса Украины" относительно сведений о доноре.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона в целом проголосовали 250 народных депутатов из 293, зарегистрированных в сессионном зале.

Законодательным актом внесено изменение в статью 290 Гражданского кодекса, в соответствии с которой личность донора не должна быть известна реципиенту, а личность реципиента - семье донора, кроме случаев, когда реципиент и донор находятся в браке или являются близкими родственниками.