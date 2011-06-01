Вопросы экологии должны быть приоритетом для городских властей

Руководитель Канадского института урбанистики Фред АЙЗЕНБЕРГЕР убежден, что вопросы экологии всегда должны быть приоритетом для муниципальной власти любого города.

Об этом Ф.АЙЗЕНБЕРГЕР, который с 2006 по 2010 годы руководил крупным портовым и промышленным центром в провинции Онтарио - городом Гамильтоном, сказал в интервью журналу «Профиль».

Ф.АЙЗЕНБЕРГЕР, который уже не в первый раз посещает Украину, считает, что есть четыре-пять ключевых вопросов, о которых всегда должны думать руководители городов.

«Во-первых, это долгосрочное планирование. Во-вторых, необходимость мыслить на региональном уровне – вы не можете изолировать город от региона и соседей. В-третьих, импульс: выберете два-три направления, которые вы можете быстро развить, доказав бизнесу и обществу, что город двигается в правильном направлении, повысив уровень доверия», - сказал эксперт.

Специалист посоветовал украинцам заботиться не только о финансовых ресурсах, но и реагировать на социальные вызовы, бороться с бедностью.

«А вопросы экологии, которые, казалось бы, можно легко отбросить на обочину, должны быть приоритетом», - подчеркнул Ф.АЙЗЕНБЕРГЕР.

По его словам, нельзя игнорировать вопросы защиты окружающей среды.

«Потому что если мы станем пренебрегать этими вопросами, вырастут наши расходы на здравоохранение и, в конце концов, будет страдать наше общество», - объясняет специалист.

Ф.АЙЗЕНБЕРГЕР также сказал, что каждый город любой страны имеет возможность создавать свою идентичность, несмотря на количество приезжих. Например у Гамильтона идентичность связана с географическим положением, индустриальным наследием.

«У нас есть своя местная идентичность, которой мы можем делиться с людьми из других регионов Канады, да и со всем остальным миром тоже. Промышленность и технологическая квалификация Гамильтона стали его визитной карточкой. Торонто – финансовый центр. Киев – столица», - сказал Ф.АЙЗЕНБЕРГЕР, при этом отметив, что «идентичность Киева очень многогранна».

«История, культура, способность вашего города привлекать инвестиции также становятся его визитной карточкой, не говоря уже о большом числе образовательных и научных учреждений, развивающих инновации», - сказал Ф.АЙЗЕНБЕРГЕР.