2012 год Президент объявил Годом спорта и здорового образа жизни
Государство должно принять программу
Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что государство должно принять программу мер на 2012 год, который Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ объявил Годом спорта и здорового образа жизни.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал сегодня во время круглого стола на тему: «Правовая и организационно-финансовая подготовка к проведению в Украине в 2012 году Года спорта и здорового образа жизни», который проходил по инициативе межпарламентского объединения «Здоровая и спортивная Украина».
Открывая работу круглого стола, Н.ТОМЕНКО напомнил, что следующий год, кроме того, что является годом проведения в Украине и Польше финальной части чемпионата Европы по футболу и годом проведения летней Олимпиады, указом Президента объявлен Годом спорта и здорового образа жизни.
Вице-спикер также напомнил, что в 2012 году заканчивается срок реализации Государственной программы развития физической культуры и спорта на 2007-2011 годы.
«Таким образом, стоило бы обсудить проблемы, позитивы и негативы выполнения этой программы за пятилетие и подумать, в каком направлении двигаться дальше: принимать еще одну пятилетнюю программу или, возможно, разрабатывать какие-то более стратегические документы», - сказал Н.ТОМЕНКО.
По словам вице-спикера, несмотря на то, что совместными усилиями были сделаны определенные шаги в законодательстве, которыми регулируются вопросы спорта и физической культуры, в то же время, «возможность реализовывать те вещи, которые заложены, упирается в инструменты и механизмы их выполнения и, прежде всего, в финансовые возможности».
В качестве положительного примера Н.ТОМЕНКО напомнил, что удалось узаконить норму о льготах на земельный налог, в то же время, по его словам, норма новой редакции закона о физической культуре и спорте в части льгот для бизнеса, который инвестирует в физическую культуру и спорт, не реализуется из-за отсутствия механизмов предоставления льгот, которые должно разработать правительство.
«Мы считаем, что прописали в законе достаточно для того, чтобы постановлением Кабинета министров дать возможность бизнесу, который поддерживает детские спортивные школы или проведение соревнований, стимулировать такие действия», - подчеркнул он.
Заместитель председателя парламента сообщил, что анализ информации, которую предоставило правительство и Государственная служба молодежи и спорта, засвидетельствовал, что «за пять лет мы имеем 563 игровых площадки для всех видов спорта, в то же время, согласно польской программе в Польше с 2008 до 2012 года будет 1600 объектов. И это многофункциональные площадки».
«Когда мы говорим о 2012 годе и о программе на 5 лет, то стоит подумать над какой-то системой, которая была бы эффективной. Системой, которая бы стимулировала инвестировать в такие вещи», - сказал вице-спикер, отметив, что местной власти стоило бы тратить усилия и деньги хотя бы на небольшие локальные проекты поддержки и защиты детей, в частности, обеспечение нормальной сети оздоровления, физической культуры и спорта, а не инвестировать в очередные мегапроекты.
Кроме того, по мнению Н.ТОМЕНКО, правительство и местные органы власти должны финансово подтвердить намерения реализовать мероприятия в рамках объявленного в следующем году Годом спорта и здорового образа жизни. «Если правительство инвестирует, то конечно и область, город и район должны инвестировать. Тогда мы сделаем соответствующий импульс и скажем, что в 2012 году мы не только радуемся, что у нас Евро-2012, мы должным образом готовим наши национальные сборные к летней Олимпиаде и обеспечиваем развитие спорта на всех уровнях: от детских площадок и соответствующей физкультурной инфраструктуры до крупных спортивных проектов», - сказал Н.ТОМЕНКО.
Подытоживая, он также отметил, что на уровне Президента, правительства и парламента должна быть разработана программа мероприятий на 2012 год как Год спорта и здорового образа жизни. «Если в 2011 году нам не удалось сделать то, что мы планировали, то давайте совместными усилиями подойдем к 2012 году», - призвал Н.ТОМЕНКО, - в том числе жестко будем стоять за каждую строку в бюджете, чтобы обеспечить надлежащее развитие физической культуры и спорта на уровне государства».