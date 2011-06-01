2012 год Президент объявил Годом спорта и здорового образа жизни

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что государство должно принять программу мер на 2012 год, который Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ объявил Годом спорта и здорового образа жизни.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал сегодня во время круглого стола на тему: «Правовая и организационно-финансовая подготовка к проведению в Украине в 2012 году Года спорта и здорового образа жизни», который проходил по инициативе межпарламентского объединения «Здоровая и спортивная Украина».

Открывая работу круглого стола, Н.ТОМЕНКО напомнил, что следующий год, кроме того, что является годом проведения в Украине и Польше финальной части чемпионата Европы по футболу и годом проведения летней Олимпиады, указом Президента объявлен Годом спорта и здорового образа жизни.

Вице-спикер также напомнил, что в 2012 году заканчивается срок реализации Государственной программы развития физической культуры и спорта на 2007-2011 годы.

«Таким образом, стоило бы обсудить проблемы, позитивы и негативы выполнения этой программы за пятилетие и подумать, в каком направлении двигаться дальше: принимать еще одну пятилетнюю программу или, возможно, разрабатывать какие-то более стратегические документы», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По словам вице-спикера, несмотря на то, что совместными усилиями были сделаны определенные шаги в законодательстве, которыми регулируются вопросы спорта и физической культуры, в то же время, «возможность реализовывать те вещи, которые заложены, упирается в инструменты и механизмы их выполнения и, прежде всего, в финансовые возможности».

В качестве положительного примера Н.ТОМЕНКО напомнил, что удалось узаконить норму о льготах на земельный налог, в то же время, по его словам, норма новой редакции закона о физической культуре и спорте в части льгот для бизнеса, который инвестирует в физическую культуру и спорт, не реализуется из-за отсутствия механизмов предоставления льгот, которые должно разработать правительство.

«Мы считаем, что прописали в законе достаточно для того, чтобы постановлением Кабинета министров дать возможность бизнесу, который поддерживает детские спортивные школы или проведение соревнований, стимулировать такие действия», - подчеркнул он.

Заместитель председателя парламента сообщил, что анализ информации, которую предоставило правительство и Государственная служба молодежи и спорта, засвидетельствовал, что «за пять лет мы имеем 563 игровых площадки для всех видов спорта, в то же время, согласно польской программе в Польше с 2008 до 2012 года будет 1600 объектов. И это многофункциональные площадки».

«Когда мы говорим о 2012 годе и о программе на 5 лет, то стоит подумать над какой-то системой, которая была бы эффективной. Системой, которая бы стимулировала инвестировать в такие вещи», - сказал вице-спикер, отметив, что местной власти стоило бы тратить усилия и деньги хотя бы на небольшие локальные проекты поддержки и защиты детей, в частности, обеспечение нормальной сети оздоровления, физической культуры и спорта, а не инвестировать в очередные мегапроекты.

Кроме того, по мнению Н.ТОМЕНКО, правительство и местные органы власти должны финансово подтвердить намерения реализовать мероприятия в рамках объявленного в следующем году Годом спорта и здорового образа жизни. «Если правительство инвестирует, то конечно и область, город и район должны инвестировать. Тогда мы сделаем соответствующий импульс и скажем, что в 2012 году мы не только радуемся, что у нас Евро-2012, мы должным образом готовим наши национальные сборные к летней Олимпиаде и обеспечиваем развитие спорта на всех уровнях: от детских площадок и соответствующей физкультурной инфраструктуры до крупных спортивных проектов», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Подытоживая, он также отметил, что на уровне Президента, правительства и парламента должна быть разработана программа мероприятий на 2012 год как Год спорта и здорового образа жизни. «Если в 2011 году нам не удалось сделать то, что мы планировали, то давайте совместными усилиями подойдем к 2012 году», - призвал Н.ТОМЕНКО, - в том числе жестко будем стоять за каждую строку в бюджете, чтобы обеспечить надлежащее развитие физической культуры и спорта на уровне государства».