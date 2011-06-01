Глава ФПУ приватизирует ряд профсоюзных санаториев?

Глава Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) Василий ХАРА планирует провести приватизацию ряда принадлежащих профсоюзам здравниц.

Об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН глава Союза женщин Украины "За будущее детей" Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

В частности, по ее информации, несмотря на решение президиума ФПУ от 24 мая не продавать санаторно-туристический комплекс профсоюзов, 25 мая состоялось собрание акционеров ЧАО "Укрпрофздравница", на котором В.ХАРОЙ как представителем главного акционера ЧАО - ФПУ, было принято решение о продаже целостных имущественных комплексов ряда объектов. В частности, в соответствии с данным решением планируется продать целостные имущественные комплексы таких объектов, как "Санаторий для родителей с детьми "Дубки" (Ирпень), детский санаторий им. Щорса (Черниговская обл.), административные строения Дочернего предприятия "Ялтакурорт" и пр.

В то же время, согласно информации президента Украинской федерации профсоюзных организаций - профсоюза работников совместных предприятий Анатолия МИХАЙЛЕНКО, в соответствии с предписанием Генеральной прокуратуры Украины ФПУ было запрещено принимать какие-либо решения, касающиеся имущественных вопросов. По его словам, на сегодня он не располагает информацией, были ли подписаны В.ХАРОЙ принятые на собрании акционеров

"Укрпрофздравницы" решения, касающиеся приватизации имущества профсоюзов. А.МИХАЙЛЕНКО также сделал предположение, что после приватизации данные объекты оздоровления скорее всего поменяют профиль и не смогут предоставлять полноценные услуги по оздоровлению членов профсоюза.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО также сообщила, что решение о приватизации санаторно-туристических комплексов противоречит законодательству, так как для этого необходимо получить разрешение от местных органов власти на приватизацию земли, на которой находятся данные объекты. В этой связи она признала справедливой заявление главы Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ, раскритиковавшего планы руководства ФПУ по передаче в управление коммерческой структуре ряда крымских профсоюзных здравниц. По словам В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, со стороны В.ДЖАРТЫ это был "мужественный шаг".