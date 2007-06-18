5-летний американский мальчик накормил друзей наркотиками

В Соединенных Штатах в городе Буффало, штат Нью-Йорк, пятилетний мальчик принес в детский садик пакет героина. Ребенок сказал другим детям, что это сладости и предложила попробовать.

Как сообщает телеканал MSNBC с ссылкой на местную полицию, в итоге шестеро детей были госпитализированы, включая самого мальчика и его двухлетнюю сестру, которые проглотили порошок.

США - один из наибольших потребителей героина, во многом через соседство с Мексикой, наибольшим мировым центром производства этого сильного наркотика.

По официальным данным, около миллиона американцев регулярно употребляют героин, вызывающий привыкание уже после нескольких применений.

По материалам РИА Новости