5-летний американский мальчик накормил друзей наркотиками
11:21, 18 июня 2007Страна
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Шестеро детей были госпитализированы
В Соединенных Штатах в городе Буффало, штат Нью-Йорк, пятилетний мальчик принес в детский садик пакет героина. Ребенок сказал другим детям, что это сладости и предложила попробовать.
Как сообщает телеканал MSNBC с ссылкой на местную полицию, в итоге шестеро детей были госпитализированы, включая самого мальчика и его двухлетнюю сестру, которые проглотили порошок.
США - один из наибольших потребителей героина, во многом через соседство с Мексикой, наибольшим мировым центром производства этого сильного наркотика.
По официальным данным, около миллиона американцев регулярно употребляют героин, вызывающий привыкание уже после нескольких применений.
По материалам РИА Новости
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