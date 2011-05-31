Задержан директор частной клиники, находившийся в розыске

Сотрудники налоговой милиции Голосеевского района г. Киева задержали в аэропорту «Борисполь» во время попытки пересечь государственную границу бывшего руководителя одной из столичных частных клиник.

Как сообщили УНИАН в пресс центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве, 40-летний гражданин Республики Израиль, уроженец г. Москва находился в международном розыске еще с 1995 года. Изменив фамилию, он основал в столице частную клинику. Директор оздоровительно-лечебного заведения намеревался застраховать собственных пациентов-инвалидов и возможные финансовые риски, связанные с их лечением. Для этого из Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины были выделены 2,5 млн. грн., но фактически по назначению директор использовал лишь 86 тыс. грн. на оздоровление 86 пациентов. Остальные деньги исчезли со счетов вместе с руководителем, который с 2010 года столичной налоговой милицией был объявлен в розыск.

В настоящее время задержанный находится в столичном изоляторе временного содержания МВД Украины, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие продолжается.