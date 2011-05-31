В Мариуполе уже четвертый случай заболевания холерой

Сегодня подтвержден четвертый случай заболевания холерой у госпитализированного пациента, состояние больного медики оценивают как средней тяжести.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, главный государственный санитарный врач Украины Сергей Рыженко вместе с главным государственным санитарным врачом города Мариуполь Георгием Гусаковым совершили обход инфекционного госпиталя, в котором находятся больные холерой. Они убедились, что пациенты своевременно и в полном объеме получают необходимую медицинскую помощь.

В пресс-службе отмечают, что в городской СЭС Мариуполя состоялось заседание государственной чрезвычайной противоэпидемической комиссии Донецкой ОГА и совещание. По итогам мероприятий Председатель Госсанэпидслужбы поручил в 3 раза увеличить объемы лабораторного контроля объектов внешней среды с целью выявления возбудителя холеры.

К Мариуполю прибыли опытные специалисты из Симферополя и Николаева для оказания практической помощи.

Члены городской чрезвычайной противоэпидемической комиссии города Мариуполя тщательно проверяют соблюдение всех необходимых противоэпидемических мероприятий.

Сегодня спланировано заседание Городского штаба по локализации очага холеры, который будет проходить с участием представителей Минздрава, мэра города, руководителей служб и ведомств, правоохранительных органов, и на котором будут проанализированы результаты проделанной работы.