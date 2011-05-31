Принят законопроект об оказании неотложной помощи при опасных состояниях

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины об оказании неотложной помощи лицам, находящимся в опасном для жизни и здоровья состоянии.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 235 народных депутатов из 296, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом Закона Украины устанавливается, что медицинские работники обязаны оказывать первую безотлагательную помощь лицам, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в другом состоянии, опасном для жизни и здоровья, предусмотрено переоборудование в заведениях здравоохранения уже имеющихся палат в диагностико-детоксикационные, реабилитационные палаты. Кроме этого, законопроектом налагается обязательство на милицию Украины обеспечить доставку лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в другом состоянии, опасном для жизни и здоровья, в ближайшее лечебно-профилактическое заведение.