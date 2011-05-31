При поддержке Фонда Ахметова «Развитие Украины» в Киеве состоится VII международный турнир по футболу для людей с особенными потребностями
Основная цель турнира - помочь людям с ограниченными умственными и физическими возможностями адаптироваться в общественной среде и стать полноценными участниками общества...
При поддержке Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» в Киеве состоится VII международный турнир по футболу для людей с особенными потребностями.
1 июня на базе «Святошин» состоится торжественная церемония открытия международного турнира для молодых людей с особенными потребностями «Seni Cup 2011»!
Основная цель турнира - помочь людям с ограниченными умственными и физическими возможностями адаптироваться в общественной среде и стать полноценными участниками общества. Вспомогательная смысловая задача турнира - популяризация среди таких молодых людей спортивных соревнований!
При поддержке фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Компания «Белла-Трейд» уже 7 лет проводит футбольный турнир «Seni Cup» в Украине. В 2011 году в турнире примут участие 12 команд из психоневрологических интернатов со всей Украины. Команда, занявшая первое место на украинском турнире, поедет на финал турнира в Польшу, где встретится с командами-победителями из таких стран как: Литва, Латвия, Россия, Чехия, Словакия, Венгрия и Германия.
Поддержать турнир и поприветствовать юных футболистов приедут:
- посол Республики Польша в Украине Дариуш Гурчински,
- Заместитель Министра социальной политики Лидия Николаевна Дроздова,
- руководитель проектов и программ Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Виктория Мыколаюк,
- директор ООО «Белла-Трейд» Цезари Бияк,
- глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам охраны здоровья и социальной защиты Алла Шлапак,
- представители Национального олимпийского комитета, глава Федерации футбола г.Киева Игорь Кочетов, а также известные политики, футболисты и другие официальные лица.
Программа турнира:
14:00 - пресс-конференция организаторов турнира. В пресс-конференции примут участие: посол Республики Польша в Украине Дариуш Гурчински, Заместитель Министра социальной политики Лидия Николаевна Дроздова, руководитель проектов и программ Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Виктория Мыколаюк, директор ООО «Белла-Трейд» Цезари Бияк, , глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам охраны здоровья и социальной защиты Алла Васильевна Шлапак, представители Национального олимпийского комитета, глава Федерации футбола г.Киева Игорь Кочетов, а также известные политики, футболисты и другие официальные лица.
14:30 - торжественное открытие турнира, почетными гостями которого станут: представители Киевской городской госадминистрации, Федерации футбола г.Киева, Национального олимпийского комитета, а также известные политики, бизнесмены и футболисты.
14:45 - праздничный концерт с участием артистов и детских танцевальных коллективов «Світ талантів».
15-00 - неформальное общение и фуршет, праздничный торт. Для детей предоставят угощения спонсоры турнира.
16:00 - возвращение в Киев, ориентировочное время прибытия 16:30.
Турнир проходит при поддержке Посольства Республики Польша в Украине, Министерства социальной политики Украины.
Турнир будет проходить 1-2 июня на базе «Святошин».
Для представителей СМИ будет организован трансфер на базу «Святошин» и обратно. Сбор журналистов 1 июня в 12:30, м. Шулявская (площадь возле танка)
Аккредитация для СМИ обязательна!
Контакты для аккредитации:
Оксана Выговская
050-332-29-51
e-mail: vygovska@gmail.com
Справка:
Стартовал турнир «Seni Cup» 18 лет назад на территории Польши. Сегодня эти соревнования проводятся в таких странах как: Россия, Венгрия, Чехия, Словакия, Германия, Латвия, Литва, Белоруссия и в Украине. Турнир «Seni Cup» проводится по всем правилам FIFA с профессиональной судейской оценкой матчей и является отличной возможностью для участия в спортивных играх людей с особенными потребностями и стимулирования физического развития у молодых людей, проживающих в психоневрологических интернатах.
Пресс-служба
Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»
+38044 502 52 12