При поддержке Фонда Ахметова «Развитие Украины» в Киеве состоится VII международный турнир по футболу для людей с особенными потребностями

При поддержке Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» в Киеве состоится VII международный турнир по футболу для людей с особенными потребностями.

1 июня на базе «Святошин» состоится торжественная церемония открытия международного турнира для молодых людей с особенными потребностями «Seni Cup 2011»!

Основная цель турнира - помочь людям с ограниченными умственными и физическими возможностями адаптироваться в общественной среде и стать полноценными участниками общества. Вспомогательная смысловая задача турнира - популяризация среди таких молодых людей спортивных соревнований!

При поддержке фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Компания «Белла-Трейд» уже 7 лет проводит футбольный турнир «Seni Cup» в Украине. В 2011 году в турнире примут участие 12 команд из психоневрологических интернатов со всей Украины. Команда, занявшая первое место на украинском турнире, поедет на финал турнира в Польшу, где встретится с командами-победителями из таких стран как: Литва, Латвия, Россия, Чехия, Словакия, Венгрия и Германия.

Поддержать турнир и поприветствовать юных футболистов приедут:

- посол Республики Польша в Украине Дариуш Гурчински,

- Заместитель Министра социальной политики Лидия Николаевна Дроздова,

- руководитель проектов и программ Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Виктория Мыколаюк,

- директор ООО «Белла-Трейд» Цезари Бияк,

- глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам охраны здоровья и социальной защиты Алла Шлапак,

- представители Национального олимпийского комитета, глава Федерации футбола г.Киева Игорь Кочетов, а также известные политики, футболисты и другие официальные лица.

Программа турнира:

14:00 - пресс-конференция организаторов турнира. В пресс-конференции примут участие: посол Республики Польша в Украине Дариуш Гурчински, Заместитель Министра социальной политики Лидия Николаевна Дроздова, руководитель проектов и программ Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Виктория Мыколаюк, директор ООО «Белла-Трейд» Цезари Бияк, , глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам охраны здоровья и социальной защиты Алла Васильевна Шлапак, представители Национального олимпийского комитета, глава Федерации футбола г.Киева Игорь Кочетов, а также известные политики, футболисты и другие официальные лица.

14:30 - торжественное открытие турнира, почетными гостями которого станут: представители Киевской городской госадминистрации, Федерации футбола г.Киева, Национального олимпийского комитета, а также известные политики, бизнесмены и футболисты.

14:45 - праздничный концерт с участием артистов и детских танцевальных коллективов «Світ талантів».

15-00 - неформальное общение и фуршет, праздничный торт. Для детей предоставят угощения спонсоры турнира.

16:00 - возвращение в Киев, ориентировочное время прибытия 16:30.

Турнир проходит при поддержке Посольства Республики Польша в Украине, Министерства социальной политики Украины.

Турнир будет проходить 1-2 июня на базе «Святошин».

Для представителей СМИ будет организован трансфер на базу «Святошин» и обратно. Сбор журналистов 1 июня в 12:30, м. Шулявская (площадь возле танка)

Аккредитация для СМИ обязательна!

Контакты для аккредитации:

Оксана Выговская

050-332-29-51

e-mail: vygovska@gmail.com

Справка:

Стартовал турнир «Seni Cup» 18 лет назад на территории Польши. Сегодня эти соревнования проводятся в таких странах как: Россия, Венгрия, Чехия, Словакия, Германия, Латвия, Литва, Белоруссия и в Украине. Турнир «Seni Cup» проводится по всем правилам FIFA с профессиональной судейской оценкой матчей и является отличной возможностью для участия в спортивных играх людей с особенными потребностями и стимулирования физического развития у молодых людей, проживающих в психоневрологических интернатах.

Пресс-служба

Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»

+38044 502 52 12