В Виннице состоится флеш-моб «Курильщики - убийцы и самоубийцы»

В Виннице сегодня состоится флеш-моб «Курильщики - убийцы и самоубийцы».

Как сообщили УНИАН в управлении по делам прессы и информации Винницкой облгосадминистрации, по инициативе Студенческого парламента Винницкой области, при поддержке Винницкого областного наркологического диспансера «Социотерапия», Винницкой областной молодежной общественной организации «Молодые регионы» и Винницкого областного управления по делам семьи и молодежи сегодня в Виннице пройдут мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню без табака.

Также в рамках акции на 1-м этаже ТРЦ «Магицентр» запланирована фотовыставка, которая сравнит жизнь курильщиков и людей, свободных от курения.

В каждом высшем учебном заведении города будет проводиться сбор подписей «За жизнь без сигарет». А в сквере Козицкого запланирован флеш-моб «Курильщики - убийцы и самоубийцы», где молодежь покажет, что происходит с «пассивными» курильщиками и, в конечном итоге, с самими курильщиками.