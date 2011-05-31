В Украине курит каждый пятый школьник 11–12 лет - Бахтеева

В Украине уровень табакокурения уже давно приобрел масштабы эпидемии, поскольку ежегодно к курению приобщаются 500 тысяч молодых людей, фактически начиная с 11 лет.

Об этом сказала народный депутат от Партии регионов, председатель Комитета ВР Украины по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева в день борьбы с курением, который отмечается сегодня, 31 мая, по инициативе Всемирной организации здравоохранения. В этом году он проходит под девизом "Пассивное курение убивает, сделаем воздух вокруг нас чище".

«Без преувеличения могу сказать, что употребление табака является одной из самых больших опасностей для здоровья людей из всех опасностей, когда-либо возникавших в мире. От него ежегодно умирает более 5 миллионов человек – в среднем, один человек каждые шесть секунд. Каждый десятый случай смерти среди взрослых людей происходит из-за табака» - сказала Бахтеева.

Депутат подчеркнула: самое страшное и вызывает беспокойство, что к табакокурению привлекается все большее количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет и даже дети.

«По данным социологических исследований, каждый пятый школьник Украины в возрасте 11–12 лет курит» - отметила Бахтеева.

По мнению, главы профильного Комитета, курение в значительной мере влияет на уровень заболеваемости населения. Так, за последние 25 лет распространенность сердечнососудистых заболеваний (а это в первую очередь – инфаркты, инсульты, гипертония) среди населения выросла в три раза, а уровень смертности от них – на 45%. Ежегодно диагностируется около 50 тыс. случаев инфаркта миокарда. Частота инсультов в Украине превышает аналогичный показатель в развитых странах Европы в 11-13 раз.

«В последнее время в Украине много делается для снижения потребления табачных изделий и уменьшения его вредного воздействия на здоровье населения. Существенно усилены требования Закона Украины «О рекламе», которым сегодня запрещена реклама табачных изделий, а также знаков, товаров и услуг в СМИ, на внешних носителях. С 2011 года увеличится размер предупреждения о вреде курения для здоровья с 30% до 50%, а текст предупреждений будет дополнен специальными рисунками, утвержденной формы» - сказала Бахтеева.

По словам народного депутата, за последние два года удалось повысить акцизы на табак с 36 копеек до 3 гривен на пачку сигарет. Что уже дает ощутимые результаты - распространенность курения в Украине существенно снизилась.

«Но масштабы этого негативного явления, остаются в стране еще очень значительными. В Украине необходимо принятие более жестких мер в борьбе с курением. Все это отражено в моем законопроекте №6595, который зарегистрирован в парламенте. Надеюсь, на понимание и поддержку его коллегами из всех фракций Рады. Ведь речь идет о здоровье народа Украины» - подчеркнула Татьяна Бахтеева.

"Хочу Вас заверить, что мы – народные депутаты Украины, и я лично как Глава профильного парламентского Комитета и врач будем и в дальнейшем прилагать все усилия для того чтобы защитить свой народ от пагубного влияния табакокурения до тех пор пока полностью не освободим Украину от этого зла» - подытожила народный депутат.