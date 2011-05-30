Министр здравоохранения срочно вылетел в Мариуполь

Министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО по поручению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и премьер-министра Николая АЗАРОВА срочно отправился в Мариуполь Донецкой области для выяснения ситуации, сложившейся вокруг заболевания холерой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Также в пресс-службе информировали, что на данное время состояние здоровья двух больных острой кишечной инфекцией, которая вызвана холерным вибрионом, удовлетворительное, у одного больного наблюдаются явления острой почечной недостаточности.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в г. Мариуполь Донецкой области зарегистрированы три частных случая заболевания людей холерой, которых в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы № 4.

Как информировали в МЧС, по предварительным данным, 2 человека заболели после употребления в пищу морской рыбы, 1 человек - в результате попадания морской воды в органы пищеварения.