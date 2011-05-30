МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму

Крымское управление МЧС объявило на вторую половину сегодняшнего дня штормовое предупреждение в регионе из-за возможного ухудшения погодных условий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквал 15-20 метров в секунду», - говорится в пресс-релизе.

Спасатели призывают жителей полуострова и туристов воздержаться от походов в горы и выходов в море.

«Во время грозы избегайте открытой местности и возвышенностей, не находитесь под отдельно стоящими деревьями, электроопорами, вблизи металлических конструкций. В помещениях желательно не пользоваться электроприборами и не телефонной связью», - рекомендует МЧС Крыма.