На закупках импортных лекарств в 2010-м бюджет потерял 400 млн

Министерство здравоохранения в 2010 году закупило на 800 млн. грн. импортных препаратов, аналоги которых есть в Украине и, к тому же, стоят вдвое дешевле.

Об этом в интервью газете "Зеркало недели. Украина" сообщил президент Национальной академии медицинских наук, директор Института гигиены и медицинской экологии им. Марзеева, экс-министр здравоохранения Андрей СЕРДЮК.

«Разве это не свидетельство того, что проблема (импортозамещения медпрепаратов) есть, и ее надо решать? Но почему-то „интереснее“ было закупить „там“. Очевидно, мы должны сделать так, как в других государствах, - определить гарантированный перечень лекарств, которые будут закупаться. Независимо от производителя. В России в этот список включили 500 наименований препаратов, у нас может быть, скажем, 300. Перечень должно готовить министерство, а мы будем участвовать в этой работе», - считает А.СЕРДЮК.

По его словам, проблема импортозамещения медпрепаратов непосредственно касается и академии, поскольку ряд институтов, прежде всего фармакологии и токсикологии, работает над созданием новых лекарств, вакцин и сывороток.

«Я уже побывал на ведущих фармпредприятиях, встречался с ассоциацией отечественных производителей, с представительствами иностранных фармфирм, - рассказал А.СЕРДЮК. - Во время встреч с производителями - и украинскими, и зарубежными, я почувствовал, что для них главное, чтобы в этом деле был наведен порядок, все выступают против нечестной конкуренции. Нужны четкие правила игры, чтобы это действительно делалось в интересах пациентов, а не тех, кто проводит тендеры».

«Осуществлять импортозамещения - дело чрезвычайно сложное. Ни одно государство в мире, каким бы мощным оно ни было, не в состоянии заполнить свой рынок препаратами собственного производства на все 100%», - подчеркнул президент НАМНУ.