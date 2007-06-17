Янукович поздравил медиков с праздником

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил работников здравоохранения по случаю Дня медицинского работника.

Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров, по словам премьера, “это праздник людей сложной, благородной и уважаемой профессии, призванием которой является вернуть радость жизни, возможность свободно работать и любить”.

По убеждению В.ЯНУКОВИЧА, ежедневный настойчивый, самоотверженный, честный труд и общественная ответственность медиков станут залогом качественной и доступной медицинской помощи тем, кто в ней нуждается. “Верю, что каждый из вас приложит максимальные усилия для роста авторитета отрасли, повышения доверия украинцев к системе здравоохранения, поднятия на новый уровень достижений и признания украинской медицинской науки”, говорится в поздравлении.

Премьер-министр пожелал медикам “крепкого здоровья, весомых творческих достижений, неисчерпаемой энергии в вашем чрезвычайно нужном людям труде. Пусть сбываются ваши лучшие замыслы и будьте счастливы.