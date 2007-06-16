Министр здравоохранения Украины Юрий Гайдаев поздравил медработников

Примите сердечные поздравления по случаю профессионального праздника - Дня медицинского работника!

Свою жизнь Вы посвятили самому ценному для человечества - заботе о здоровье и жизни других. Искренне благодарю за самоотверженность, милосердие, доброту и щедрость души всем врачам, фельдшерам, организаторам здравоохранения, научным работникам, медицинским сестрам, младшему медицинскому персоналу, работникам медицинской промышленности, всем, кто работает в наших больницах, поликлиниках, амбулаториях, аптеках, санаториях - всем, кто несет почетную вахту на страже здоровья и жизни миллионов украинских граждан.

Мы живем в сложное время, когда каждый имеет претензии к здравоохранению. Действительно, есть недостатки и трудности. Однако, именно Вашим неутомимым трудом и благодаря усиленному вниманию государства к здравоохранению, медицинская отрасль за последние годы все же достигла заметных успехов. Уверяю Вас, что как министр я приложу максимум усилий, чтобы вознаграждение за труд было достойным Вашего высокого призвания.

Дорогие медики Украины! Уважая Ваш большой вклад, желаю, чтобы каждый день приносил радость за новые достижения, а жизнь и в дальнейшем наполнялась любовью, уважением и признанием.

Божьего благословения, крепкого здоровья, мирного неба и безграничного счастья каждой Вашей семье!

Пресс-служба Минздрава